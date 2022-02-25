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Ставрополье готовит пункты временного размещения

Ставрополье готовит пункты временного размещения

Секретарь генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел совещание по вопросам оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

"Необходимо сделать для беженцев пребывание в нашей стране максимально комфортным – даже в условиях ситуации, в которой они оказались", заявил он.

В свою очередь, глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что соответствующая подготовка ведется в регионе.

Согласно озвученной на совещании оценке при неблагоприятном изменении обстановки в Донбассе количество беженцев может многократно возрасти. С учетом этого расширится круг регионов, куда они смогут направляться.

 "Готовим 12 пунктов временного размещения для приема беженцев. Важно, что есть и отклик людей на инициативу о том, чтобы принимать их в своих домах", - сказал региональный лидер.

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