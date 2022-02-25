Ставрополье готовит пункты временного размещения

25 фев. 6:05

Секретарь генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак провел совещание по вопросам оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

"Необходимо сделать для беженцев пребывание в нашей стране максимально комфортным – даже в условиях ситуации, в которой они оказались", заявил он.

В свою очередь, глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что соответствующая подготовка ведется в регионе.

Согласно озвученной на совещании оценке при неблагоприятном изменении обстановки в Донбассе количество беженцев может многократно возрасти. С учетом этого расширится круг регионов, куда они смогут направляться.

"Готовим 12 пунктов временного размещения для приема беженцев. Важно, что есть и отклик людей на инициативу о том, чтобы принимать их в своих домах", - сказал региональный лидер.