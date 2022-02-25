Генконсул Азербайджана помогает восстанавливать синагогу в Калифорнии

После поджога синагоги Хабад-Любавич в калифорнийской Долине Альмаден, раввин Мендель Вайнфильд получил помощь из неожиданного источника. Cool Live рассказывает, что синагогу Хабад-Любавич подожгли ранним утром 22 декабря прошлого года. После инцидента член сообщества Марианн Барски создала благотворительную страницу GoFundMe, через которую помощь предложили десятки тысяч жителей Сан-Хосе разных национальностей и религий. Тем не менее раввин и сооснователь синагоги Мендель Вайнфильд никак не мог ожидать, что с ним свяжется генеральный консул Азербайджана.

Расположенный в 11 тыс. километрах на другом континенте Азербайджан едва ли попадает под описание сторонника калифорнийской синагоги. Но для Насими Агаева, генерального консула Азербайджана Лос-Анджелесе, помощь не пустое слово. ”Я узнал о том, что произошло из Facebook, и очень расстроился, увидев фотографии разрушенного молитвенного дома, - рассказал он в интервью Chabad.org. - Я убежден, что люди разных вероисповеданий должны помогать друг другу и выражать солидарность в кризисные времена. Это особенно верно для священных мест и домов собраний. Только так может быть создано гармоничное общество”.

Когда Вайнфильд приехал в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с консулом и выразить ему благодарность, Агаев объяснил, что он, как и большинство азербайджанцев, поддерживает тесные связи с соседями-евреями. Сам Агаев вырос среди евреев, с которыми жил в одном дворе. Консул отметил, что отношения между двумя народами сложились давно. ”Еврейский народ - неотъемлемая часть азербайджанской истории, - говорит консул. - Евреи живут в нашей стране, где нет антисемитизма и предрассудков, наряду с мусульманскими и христианскими братьями и сестрами, в мире и гармонии”.

В Азербайджане еврейские общины поддерживаются, несмотря на то, что страна светская. ”Все наши еврейские общины ежегодно получают финансирование от правительства Азербайджана для своих синагог и организаций. Мы считаем помощь и поддержку разных религиозных сообществ важным компонентом наших усилий по укреплению межрелигиозной гармонии и мультикультурализма”.

Главный раввин евреев-ашкенази в Баку Шнеор Сегал подтверждает щедрость и гостеприимство азербайджанского народа и руководства. По его словам, такое отношение - часть культуры страны. Под руководством Сегала, гордость и радость сообщества, школа Хабад ”Ор Авнер”, где обучаются 175 студентов, была названа одной из 20 лучших в стране.

”Щедрость Азербайджана, распространяющаяся и на другие страны, а также помощь, которую наше правительство оказывает евреям в Америке, демонстрируют добродушие азербайджанского народа, - говорил Сегал. - Азербайджан не только нефть экспортирует миру, мы - модель толерантности и гармонии”.

” Мы очень признательны, - сказал Вайнфильд. - Невероятно трогательно видеть, что целая страна переживет за евреев. С помощью щедрых друзей, в том числе и Азербайджана, мы сможем отстроить нашу синагогу”.