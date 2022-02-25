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Мадрид увидел "загадочные" работы художницы из Грузии 

Мадрид увидел &quot;загадочные&quot; работы художницы из Грузии 

Пять работ грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде. Ярмарка продлится до 27 февраля. 

По словам самой художницы, на ярмарку она попала с помощью грузинской галереи The Why Not Gallery, которая предложила ей принять участие в этом мероприятии вместе с другими грузинскими художниками. 

"Мариам Тевзадзе – молодая грузинская художница, в творчестве которой преобладают графические работы. Чистая, утонченная манера исполнения и скудость красок придают картинам Мариам необъяснимую загадочность", – приводит сообщение галереи Sputnik Грузии.

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