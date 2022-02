Мадрид увидел "загадочные" работы художницы из Грузии 

25 фев. 0:34

Пять работ грузинской художницы Мариам Тевзадзе представлены на ярмарке Drawing Room в Мадриде. Ярмарка продлится до 27 февраля.

По словам самой художницы, на ярмарку она попала с помощью грузинской галереи The Why Not Gallery, которая предложила ей принять участие в этом мероприятии вместе с другими грузинскими художниками.

"Мариам Тевзадзе – молодая грузинская художница, в творчестве которой преобладают графические работы. Чистая, утонченная манера исполнения и скудость красок придают картинам Мариам необъяснимую загадочность", – приводит сообщение галереи Sputnik Грузии.