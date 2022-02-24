Музей будущего открылся в Дубае

24 фев. 23:50

Музей, ключевыми экспонатами которого станут идеи, заработал в Дубае. Об этом сообщают СМИ.

По заявлению властей, здание высотой 77 м будет самой крупной в регионе платформой для изучения, видения и проектирования будущего, передает Sputnik Казахстан.

Музей представит ясную дорожную карту будущего, с ее помощью все желающие смогут воспользоваться экономическими, развивающими, научными и гуманитарными возможностями.

Футуристы, ученые, технологи и лидеры будут регулярно проводить в нем форумы, семинары и исследовательские сессии. А посетители смогут совершить увлекательное путешествие в 2071 год -год столетия со дня основания ОАЭ.