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Музей будущего открылся в Дубае

Музей будущего открылся в Дубае

Музей, ключевыми экспонатами которого станут идеи, заработал в Дубае. Об этом сообщают СМИ.

По заявлению властей, здание высотой 77 м будет самой крупной в регионе платформой для изучения, видения и проектирования будущего, передает Sputnik Казахстан.

Музей представит ясную дорожную карту будущего, с ее помощью все желающие смогут воспользоваться экономическими, развивающими, научными и гуманитарными возможностями. 

Футуристы, ученые, технологи и лидеры будут регулярно проводить в нем форумы, семинары и исследовательские сессии. А посетители смогут совершить увлекательное путешествие в 2071 год -год столетия со дня основания ОАЭ.

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