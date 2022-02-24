Беларусь попала под санкции США

24 фев. 23:35

США ввели санкции против Беларуси за поддержку страной российской военной операции в Донбассе.

"В рамках серьезного и масштабного ответа США на дальнейшее вторжение России в Украину министерство финансов США вводит санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии в связи с поддержкой и содействием со стороны Белоруссии этому вторжению", - говорится в заявлении минфина США.

Ограничения коснулись двух крупных белорусских банков - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт". Также санкции введены против министра обороны Беларуси Виктора Хренина и госсекретарь Совета Безопасности Александра Вольфовича.