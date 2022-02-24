В Турции предотвратили акцию протеста возле посольства РФ

24 фев. 23:29

Силами безопасности Турции пресечена попытка проведения несанкционированной акции возле посольства России в Турции, сообщает пресс-служба посольства РФ.

Как отметили в диппредставительстве, турецкая сторона приняла меры по усилению охраны загранучреждений.

"Была предпринята попытка проведения несанкционированной акции около посольства, которая была пресечена местными силами безопасности. Турецкая сторона приняла меры по усилению охраны российских загранучреждений с целью предотвращения провокаций", - говорится в сообщении.