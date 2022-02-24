Выступление Байдена укрепило рубль

24 фев. 23:13

Во время выступления президента США Джо Байдена о новых санкциях против России, рубль к доллару поднялся более чем на 2,5 рубля.

В ходе валютных торгов на Московской бирже к 22:09 мск доллар торговался на уровне 84,17 рубля (минус 2,54 рубля), евро - на уровне 94,12 рубля (минус 2,93 рубля).

По данным на 22:32 мск доллар и евро торговались на уровне 84,93 рубля (минус 1,78 рубля) и 95,34 рубля (минус 1,71 рубля) соответственно.

Новые санкции, о которых объявил Байден, коснутся крупнейших российских банков. При этом отключать Россию от SWIFT не планируется.