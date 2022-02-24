Российский Ан-26 рухнул в Воронежской области

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что экипаж погиб, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.
Отмечается, что для установления причин и обстоятельств падения к месту аварии направлена комиссия ВКС.