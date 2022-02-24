Российский Ан-26 рухнул в Воронежской области

24 фев. 22:36

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипаж погиб, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.

Отмечается, что для установления причин и обстоятельств падения к месту аварии направлена комиссия ВКС.