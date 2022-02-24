Байден не отключит Россию от SWIFT

24 фев. 22:00

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России из-за военной операции на Украине.

"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", - сообщил он в обращении к американцам.

Он отметил, что новые ограничения коснутся российских чиновников, политиков и членов их семей. При этом он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в военные действия с Россией на Украине. "Мы будем защищать каждый миллиметр земли НАТО", - добавил он.

Далее американский лидер заявил, что США и союзники ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. Кроме того, новые санкции коснутся банка ВТБ и российской космической программы.

"Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около $1 трлн. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал он.

Помимо этого, Байден сообщил, что 27 представителей Евросоюза, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия ограничат экспорт и запретят пользоваться своей валютой. "Мы ограничим возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах", - подчеркнул президент, добавив, что отключать Россию от системы SWIFT не планируется.

Стоит добавить, что Байден не исключил введения санкций против Владимира Путина.