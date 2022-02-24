В Адыгее сотрудницу школы уличили в мошенничестве на 400 тыс рублей

24 фев. 22:22

В одной из школ Майкопа выявлен факт мошенничества - сотрудница отдела кадров школы «трудоустроила» родственницу и получала за нее зарплату.

Следствие установила, что женщина, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила в школу свою родственницу. С октября 2019 года мошенница присваивала себе зарплату и другие выплаты на нее. За период фиктивного трудоустройства женщина незаконно получила 411 тыс рублей.

Расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.