Канада ввела "суровые" санкции против России

24 фев. 21:43

В четверг власти Канады приняли решение ввести дополнительные санкции против России.

"Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей", - сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, его выступление по ситуации вокруг Украины транслировали канадские телеканалы.

Новые ограничения, как пояснил Трюдо, затрагивают членов Совета Безопасности РФ, глав Минобороны, Минюста и Минфина России. Также новые санкции затронут ряд крупнейших российских банков.

"Помимо этого, незамедлительно, с этого момента мы прекращаем (выдачу) и отменяем все действующие экспортные разрешения для России", - добавил премьер-министр Канады.

Он отметил, что новые санкции "будут иметь широкое влияние" и помешают проведению российской операции на Украине.