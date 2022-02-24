Раиси позвонил Путину

24 фев. 21:28

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Путин рассказал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты населения ЛНР и ДНР в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи.

Раиси выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью сохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В пресс-службе подчеркнули, что достижение окончательной договоренности по СВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасности.