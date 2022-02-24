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Байден: страны G7 введут "сокрушительные" санкции против России

Байден: страны G7 введут &quot;сокрушительные&quot; санкции против России

Президент США Джо Байден сообщил по итогам встречи с лидерами G7 в четверг, что союзники готовы ввести "сокрушительные" санкции против России.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что страны G7 выражают поддержку "храброму народу Украины".

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