Байден: страны G7 введут "сокрушительные" санкции против России

24 фев. 21:27

Президент США Джо Байден сообщил по итогам встречи с лидерами G7 в четверг, что союзники готовы ввести "сокрушительные" санкции против России.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что страны G7 выражают поддержку "храброму народу Украины".