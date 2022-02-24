Россияне активно снимают наличные в банкоматах

24 фев. 21:12

Повышенный спрос на снятие наличных в банкоматах фиксируют в четверг многие российские банки, пишет ТАСС.

"Сеть отделений и устройств самообслуживания "Сбербанка" работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - сообщили в пресс-службе Сбера.

"Тинькофф банк" также подтверждает повышенный спрос на снятие иностранной валюты в банкоматах. "Пополняем банкоматы в усиленном режиме", - заверили в банке.