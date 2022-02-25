В Нур-Султане летом откроется птичий сквер 

25 фев. 5:07

Летом текущего 2022 года в исторической части на правом берегу столицы Казахстана откроется птичий сквер, кормить птиц в многочисленных кормушках которого смогут все жители города, сообщила пресс-служба акимата Нур-Султана.

"Само название сквера говорит за себя. Учитывая, что горожане любят кормить голубей, тут планируется установить птичью атрибутику - скворечники c кормушками", - отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Основной акцент при проектировании сквера был сделан на создание "тихой" зоны с безбарьерной средой: вход в сквер будут украшать гирлянды, а на всей его территории установят тематические торшеры. Вдоль тротуаров появятся скамейки и даже лежаки, а в центре сквера планируется расположить теневой навес с клумбой.

Дополнительно на пустующих территориях общественного пространства будут высажены деревья.