Почему в Вашингтоне раскритиковали визит Имрана Хана в Россию

Официальный визит пакистанского премьер-министра Имрана Хана в Россию в разгар украинского кризиса вызвал критику в США. В Вашингтоне заявили, что время для визита было выбрано неудачное, а Пакистан недальновиден и слаб с политической точки зрения. Может, визит Хана и не лучшая идея, но критика со стороны американской интеллектуальной элиты отражает закоренелое колониальное мышление, пишет The Diplomat.

Визит Хана был давно запланирован и никоим образом не касается ни украинского кризиса, ни угрозы новой холодной войны. У Пакистана насущные экономические проблемы. Сотрудничество с Россией по энергетическим вопросам и Афганистану - главные темы повестки визита. Его отмена стала бы мощным политическим заявлением. Поэтому в сложившихся обстоятельствах принятое решение было рациональным. Но тогда почему эксперты в Вашингтоне не довольны тем, что пакистанский премьер-министр приехал в Россию?

Вероятно, ответ лежит в вызывающем удивление ожидании западных держав, что более слабые страны, как Пакистан, обязаны отказываться от своих долгосрочных национальных интересов в угоду краткосрочных политических целей Запада. Подобные ожидания уходят корнями в практику колониальных руководителей, игнорировавших интересы местных с целью обеспечения великих интересов империй, находящихся за тысячи километров. Именно таким образом европейские экономики достигли рассвета: за счет колонизированных граждан, чьи заботы отодвигались на задний план ради колониальных целей.

Такое поведение стало возможным не только за счет военного и экономического завоевания территорий, но также из-за интеллектуального давления со стороны академиков и писателей, которые систематически лишали колонизированные страны свободы действий в качестве рациональных игроков, настаивая на неуместности их заявлений и переживаний за безопасность и экономическое процветание.

Эти приемы используются и сегодня, особенно в западных академических кругах, аналитическими центрами и СМИ, которые используют такие громкие термины как ”двойная игра”, ”спонсор терроризма” и так далее.

Поэтому когда премьер-министр Пакистана собрался совершить официальный визит в Россию, тем самым продемонстрировав свободу действий и независимость своей страны, западные политики и аналитики были крайне удивлены и даже шокированы. И всё потому, что академические структуры по-прежнему описывают постколониальный мир в рамках интеллектуальной зависимости, что-либо есть признак наивности, либо лукавства.

Западные интеллектуальные элиты пытаются обучить более слабые страны критическому и стратегическому мышлению, предполагая, что таким государствам рационализм не присущ. Перед нами очередной пример колониального наследия, подкрепляющий представление о том, что ”Запад знает лучше” в отношении того, как должно быть в развивающемся мире, который так удобно описывается как ”хрупкий”, не способный и не желающий делать так, как будет лучше для ”международного сообщества”.

То, что подобное мышление сохраняется среди аналитических центров и академиков на Западе в 2022 году подчеркивает колониальные тенденции Запада. Западные державы продолжают верить, что рациональный выбор, логика и знания присущи только им и отсутствуют в других частях мира, в частности в Пакистане. И это говорит о полнейшем высокомерии Запада, который уверен, парадигма заключается в том, что сильные державы должны защищать свои национальные интересы, но когда более слабые страны делают то же самое, их обвиняют в ”двойной игре”, глупом поведении и неудачном выборе времени.

Присущая Западу дискриминация настолько укоренилась и была запрограммирована, что даже самые сведущие западные академики и аналитики пали ее жертвой. Тем не менее на Западе есть голоса, которые, используя грамотный подход, по-настоящему взаимодействуют с развивающимися странами и понимают, что на самом деле происходит на земле.

К сожалению, такие здравые голоса редко слышны в соцсетях. В остатке: регрессивная и довольно ленивая западная элита, которая всё больше полагается на социальные медиа в своем анализе, вместо того, чтобы прилагать усилия для коммуникации с людьми и культурами, о которых она пишет.

В результате их анализ отвергается в большинстве случаев местными жителями, которые отказываются признать упрощенное и неправильное восприятие своей жизни и окружения западными учеными, оторванными от объектов своего изучения в мире, где все взаимосвязаны. Вашингтон, в свою очередь, страдает из-за необъективности, последствия которой проявляются на практике и в политике на местах. Одной из последних подобных ошибок стала неудача в афганской войне.