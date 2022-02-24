Петропавловск и Тюмень свяжет новый авиарейс

24 фев. 22:09

Новый авиарейс свяжет Тюмень и Петропавловск, сообщает пресс-служба акима Северо-Казахстанской области.

"Со 2 апреля Utair открывает авиарейс Тюмень - Петропавловск. Цена билета - от 20 тыс тенге", - сказано в сообщении.

Как заявили в авиакомпании Utair, полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек, отметив, что это один из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2.

Вылет из Тюмени будет осуществляться в 9 часов 10 минут, из Петропавловска - в 12 часов 30 минут, стоимость билета начинается от 3 230 рублей.

"Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоту и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана", - добавил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.