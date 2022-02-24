Российские военные вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал

24 фев. 20:35

Российские войска вышли к городу Херсон, им удалось вернуть в Крым воду, разблокировав Северо-Крымский канал, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон", - заявил Конашенков.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал, он был перекрыт в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Сегодня военным удалось разблокировать канал и восстановить подачу воды в Крым.