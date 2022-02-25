Турция и Армения решают вопросы двух обществ и двух стран

После распада Советского Союза Турция одной из первых признала независимость Армении 21 сентября 1991 года. Но после оккупации армянскими войсками Карабахского региона, признанного на международном уровне частью Азербайджана, в 1993 году граница между Турцией и Арменией была закрыта и остается закрытой по сей день. Есть между странами и другие разногласия, в том числе события 1915 года в Османской империи, пишет турецкая журналистка Рабиа Иджлал Туран в материале для Анатолийского агентства.

Предыдущие попытки нормализации

Осенью 2020 года Азербайджан освободил свою территорию, а турецко-армянские отношения перешли в новую фазу. В декабре того же года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Азербайджан заявил, что Турция может открыть для Армении свои границы, если Ереван будет привержен процессу нормализации отношений в регионе. Прозвучали положительные сигналы с обеих сторон, а в качестве первого шага к прекращению десятилетий вражды были назначены специальные представители. За этим последовало возобновление авиасообщения и снятие Арменией запрета на импорт товаров турецкого происхождения.

Встречи спецпредставителей

Впервые спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян встретились 14 января в Москве, а следующая встреча прошла в Вене 24 февраля. Поскольку Рубинян и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также были приглашены на Дипломатический форум в Анталии, намеченный на 11-13 марта, но их участие еще не было подтверждено, все внимание было приковано к встрече в австрийской столице.

В последние недели у меня была возможность посетить Армению и встретиться с разными людьми, в том числе с торговцами и учеными, а мои коллеги поговорили с представителями бизнеса из приграничных турецких городов, которые рассказали, что считают нормализацию отношений беспроигрышной ситуацией для обеих сторон.

Несмотря на разногласия, многие думают, что открытие границ и железнодорожного сообщения между Турцией и Арменией принесет экономические выгоды обеим сторонам. Владельцы магазинов в приграничных городах, таких как Карс, Игдыр и Гюмри, особенно стремятся воспользоваться этой возможностью.

В то время как на некоторых предприятиях розничной торговли в приграничном армянском городе Гюмри призвали к осторожности в связи с конкуренцией с турецкими товарами и рисками для отечественной промышленности, владелец одного магазина сказал, что "торговля сближает людей и приносит мир".

Представители бизнеса в восточном турецком городе Карс, который находится недалеко от закрытого пограничного перехода Догу Капы, заявили, что ожидают "массового наплыва туристов" из Армении в их исторические и религиозные места, если предпринимаемые усилия увенчаются успехом, а также открытия автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения между Карсом и Арменией.

Несмотря на закрытые границы, турецкие товары попадают в Армению через Грузию и Иран. В 2012-2021 годах объем торговли между Турцией с населением более 83 млн человек и Арменией с населением 3 млн человек составил $15,3 млн. Несколько турецких брендов одежды, таких как LC Waikiki, Koton и Mavi, также имеют офисы в столице Армении.

Что дальше?



Эксперты считают, что нормализация - это не "примирение", а скорее первый шаг к решению вопросов, касающихся двух обществ и двух стран. Возобновление прямого авиасообщения было воспринято людьми с обеих сторон как позитивное событие, но при этом они заявили, что настоящим поворотным моментом станет именно открытие границ.

Президент Турции Эрдоган сказал, возвращаясь из турне по странам Африки, что "если Армения полна решимости продолжить процесс, начатый специальными представителями, для нас не может быть и речи о том, чтобы держать двери закрытыми". Он добавил, что Турция выступает за платформу регионального сотрудничества с участием шести стран, включая Азербайджан, Армению, Россию, Грузию и Иран, а также подчеркнул, что Анкара продолжит процесс нормализации в "тесной координации" с Азербайджаном.

Спецпредставители уже обсуждали план действий по нормализации отношений, ожидается, что на очереди может быть открытие сухопутных границ, возобновление железнодорожного сообщения и установление дипломатических отношений. Можно надеяться на более позитивную и благоприятную атмосферу, если соседние страны согласятся установить торговые и туристические отношения, а также открыть границы для активизации контактов между людьми, что, в свою очередь, поможет им преодолеть оставшиеся политические проблемы.