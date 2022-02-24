Путин пообещал российскому бизнесу больше свободы

24 фев. 20:18

Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями российских деловых кругов и пообещал, что бизнесу будет обеспечено больше свободы.

"Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы", - заявил президент.

Путин отметил, что в сложившейся ситуации это единственно возможный ответ властей, при этом указав, что предпринимательская свобода должна оставаться "в известных рамках". "Но мы ожидаем, чтобы была предсказуемость, со стороны бизнеса она должна быть тоже обеспечена", - пояснил он.

Российский лидер призвал бизнес работать вместе с правительством над поддержкой экономики страны.

По словам Путина, власти не могут полностью прогнозировать геополитические риски. "Но во взаимоотношениях между бизнесом и правительством, конечно, вы вправе рассчитывать на то, что со стороны правительства эта предсказуемость будет понятной и стабильной. Самое главное, конечно, нужно оставаться в постоянном контакте, тонко реагировать на все, что происходит и при необходимости корректировать нашу совместную работу", - констатировал президент.