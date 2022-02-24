Российский рынок акций показал рекордное падение

24 фев. 20:09

В четверг обвал рынка акций РФ стал рекордным за всю историю.

Индекс МосБиржи составил по итогам торгового дня 2058,12 пункта (минус 33,3%, на пике утреннего падения - 1680 пунктов), индекс РТС - 742,91 пункта (минус 39,4%, минимум дня - 610,33 пункта), "голубые фишки" на МосБирже рухнули за день в пределах 48,8%.

Доллар на пике достигал 89,6 рубля, по итогам торгов - 87,25 рубля.

За день акции "Интер РАО" подешевели на 48,8%, Сбербанка - на 46,7%, бумаги "Яндекса" - на 45,9%, ВТБ - на 42%, акции "Роснефти" - на 37,9%, "ЛУКОЙЛа" - на 33%, "Магнита" - на 32,5%, "Газпрома" - на 32,3%, "Аэрофлота" - на 31,8%. Резко подешевели акции десятков крупных российских компаний.

Падение рынка акций РФ связано с паникой из-за военной операции в Донбассе и новыми санкциями Запада.