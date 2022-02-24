Назначен новый вице-президент AZAL

24 фев. 19:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Самира Рзаева новым вице-президентом "Азербайджанских авиалинии". Коллективу его представил глава компании Джахангир Аскеров

Подчеркивается, что Рзаев окончил Азербайджанский государственный экономический университет и университет Дарема в Великобритании, получив степень магистра по специальности "Финансы и инвестиции".

Джахангир Аскеров отметил высокие профессиональные навыки Самира Рзаева, рассказав о его большом управленческом опыт работы на руководящих финансовых должностях.