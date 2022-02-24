Зарубежные спортивные клубы массово отказываются приезжать в Россию

24 фев. 19:46

Иностранные спортивные клубы массово отказываются выступать в России против местных команд. Официально об этом заявили ряд участников баскетбольной Евролиги.

Так, испанская "Барселона", литовский "Жальгирис" решили не лететь в Россию на матчи против московского ЦСКА и питерского "Зенита" из-за военной операции российских войск на Украине. Евролига пообещала перенести встречи российских клубов на неопределенный срок.

Помимо этого, от участия в Единой лиге ВТБ отказался эстонский "Калев". "Команда категорически против любых военных действий и не считает правильным продолжать играть в Единой лиге ВТБ. В спортивном плане участие в лиге в течение последних 12 лет предоставило игрокам и клубу ценную возможность испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация и агрессия со стороны России являются неприемлемыми", - сказано в заявлении клуба.

Что касается хоккея, то источники "Спорт-Экспресс" сообщают, что финский "Йокерит" отказывается от участия в Континентальной хоккейной лиге и снимается с текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Его соперником должен был стать московский "Спартак". В молодежной хоккейной лиге команде "Рига" присудили техническое поражение из-за неявки на игру против "Крыльев Советов".

В то же время сборные Польши, Швеции и Чехии отказываются приезжать на стыковые игры против российской команды.

"Все участники данного соглашения не рассматривают поездку в Россию и проведение там футбольных матчей. Военная эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, влечет за собой серьезные последствия и значительно снижает уровень безопасности для наших национальных команд и делегаций. В связи с этим мы ожидаем от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) незамедлительной реакции и предоставления альтернативных вариантов проведения матчей плей-офф", - сообщается на сайте Польского футбольного союза совместно с футбольными федерациями Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что УЕФА лишила Санкт-Петербург проведения финала Лиги чемпионов. Решающую игру турнира планируется провести в Лондоне. Кроме того, российские клубы могут не допустить до еврокубков.