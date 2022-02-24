Кабардино-Балкария примет 800 беженцев из Донбасса

24 фев. 19:41

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение вдвое увеличить число мест, подготовленных в республике для беженцев из Донбасса.

"Подготовили 800 мест для временного размещения людей с учетом резерва на случай увеличения их количества. Готовим следующую партию гуманитарного груза с предметами первой необходимости, в первую очередь, для детей", - сообщил глава республики Казбек Коков в Instagram по итогам совещания с членами кабмина КБР.

Он отметил, что местные жители активно обращаются с предложениями по оказанию помощи беженцам ."Кабардино-Балкария обязательно окажет всю возможную поддержку людям, вынужденно покинувшим свои дома", - подчеркнул Коков.

Первые беженцы из ДНР и ЛНР ожидаются в Кабардино-Балкарии на этой неделе.