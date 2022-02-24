Евросоюз пообещал Украине изолировать Россию

24 фев. 19:57

Россия из-за своей военной операции на Донбассе столкнется с беспрецедентным осуждением и будет изолирована. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Поговорил с Дмитрием Кулебой, который проинформировал меня о продолжающихся ужасных атаках России на Украину. Я выразил твердую поддержку Украине и ее народу лично и от имени ЕС. Мы с вами", - написал глава европейской дипломатии на своей странице в Twitter.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил в своем обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.