Швейцария вводит санкции против депутатов Госдумы, российских банков и бизнесменов

24 фев. 19:17

Власти Швейцарии приняли решение ввести санкции в отношении трех банков России, российских бизнесменов и 361 депутата Госдумы.

Как сообщил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис, ограничения на поездки вводятся для депутатов Госдумы, финансовые санкции коснутся трех российских банков, а также ряда российских бизнесменов. Названия банков Кассис не уточнил.

Меры приняты для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России.

Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения ЕС, отметил представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер.