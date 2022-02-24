МИД Литвы вызвал посла России

24 фев. 19:02

Российского посла Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, там посол встретился с литовским замминистром.

"В министерство иностранных дел 24 февраля был вызван посол России Алексей Исаков, встретившийся с замминистра иностранных дел Мантасом Адоменасом резко осудил незаконное широкомасштабное военное вторжение России в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В четверг утром российский лидер Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.