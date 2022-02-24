"Шальке" убрал логотип "Газпрома" с формы из-за операции России на Донбассе

24 фев. 19:30

Немецкий футбольный клуб "Шальке" принял решение убрать с формы команды логотип российской компании "Газпром". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.

"Учитывая события последних дней, "Шальке" принял решение убрать с футболок логотип своего главного спонсора - "Газпрома"", - сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что согласовали данный шаг с представительством компании в Германии. Вместо этого на футболка появится надпись "Шальке-04".

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.