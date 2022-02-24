МИД: украинцам в РФ ничего не угрожает

Гражданам Украины в России ничего не угрожает, в отличие от россиян, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее государства сообщили об эвакуации своих представительств.
"Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее", - приводит ее слова РИА Новости.
Она также подчеркнула, что российским дипломатам на Украине
поступали угрозы физической расправы.