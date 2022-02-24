Боррель: между Россией и ЕС нет коммуникации

24 фев. 18:45

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в эфире France Inter, что на данный момент между ЕС и России отсутствуют коммуникации.

"Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию", - цитирует главу европейской дипломатии РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.