НАТО продолжит контакты с Россией для устранения конфликтов

24 фев. 18:35

НАТО продолжить контактировать с Россией для того, чтобы устранить конфликтные ситуации. Об этом на пресс-конференции после экстренного заседания НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Деконфликтинг очень важен для нас. Состоялись контакты между нашими военачальниками и Россией. Мы продолжим связываться с ними для того, чтобы сделать все необходимое для обеспечения устранения конфликта", - цитирует главу организации ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.