Кличко ввел комендантский час в Киеве

24 фев. 18:33

Глава столицы Украины Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00 по местному времени. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал он в Telegram.

Он отметил, что во время комендантского часа не будет работать общественный транспорт, при этом метро будет доступно в виде укрытия круглосуточно.

Кроме того, Кличко призвал жителей Киева вовремя возвращаться домой. "При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - добавил мэр.