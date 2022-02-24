Евросоюз отключит Россию от SWIFT?

24 фев. 18:29

Возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за военной операции на Украине обсуждают в Евросоюзе, сообщает Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя сообщества.

Согласно данным, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за то, чтобы отключение России от SWIFT стало частью более широкого пакета санкций. Со своей стороны Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступают за развитие более тесных экономических связей с Москвой.

Источник подчеркнул, что разговоры на эту тему "продолжаются", при этом добавив, что экономические интересы возобладают, и Брюссель не пойдет на отключение России от SWIFT.