МИД РФ готовит жесткие меры в ответ на санкции ЕС

24 фев. 18:20

Жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза будут приняты в соответствии с принципом взаимности, говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - отметили в МИД России.

В ведомстве указали, что ЕС "решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер в отношении России».

В Европе ошибочно полагают, что санкционный инструментарий эффективен, заявили в МИД.