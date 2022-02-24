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МИД РФ готовит жесткие меры в ответ на санкции ЕС

МИД РФ готовит жесткие меры в ответ на санкции ЕС

Жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза будут приняты в соответствии с принципом взаимности, говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры", - отметили в МИД России.

В ведомстве указали, что ЕС "решил поддержать нелегитимную практику США по введению односторонних ограничительных мер в отношении России».

В Европе ошибочно полагают, что санкционный инструментарий эффективен, заявили в МИД.

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