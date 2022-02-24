Токаев и Чавушоглу обсудили дальнейшее развитие партнерства Казахстана и Турции

24 фев. 18:08

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Мевлюта Чавушоглу провели в четверг онлайн-встречу.

Турецкий министр находится сейчас в Нур-Султане с рабочим визитом.

Токаев и Чавушоглу обсудили дальнейшее развитие партнерства двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится на официальном сайте Акорды.

Токаев подтвердил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Также казахский лидер выразил уверенность, что предстоящее XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству поспособствует дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

Заседание состоится в Нур-Султане на следующей неделе.