Чехия приостанавливает выдачу виз гражданам России

24 фев. 17:39

Власти Чехии приняли решение о приостановке выдачи виз россиянам, сообщает издание Denik N со ссылкой на главу правительства страны Петра Фиалу.

"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", - заявил Фиалу в четверг.

Чешский премьер также сообщил, что Прага отзывает разрешения на работу консульств РФ в Карловых Варах и Брно. Принято решение о временном закрытии консульских учреждений Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Кроме того, Чехия приостанавливает туризм в РФ. Чешское туристическое агентство "Чедок" объявило о прекращении продажи авиабилетов российских перевозчиков, в том числе "Аэрофлота". Все экскурсионные туры из Чехии в Россию отменены.