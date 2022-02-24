Чехия приостанавливает выдачу виз гражданам России

Власти Чехии приняли решение о приостановке выдачи виз россиянам, сообщает издание Denik N со ссылкой на главу правительства страны Петра Фиалу.
"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", - заявил Фиалу в четверг.
Чешский премьер также сообщил, что Прага отзывает разрешения на работу консульств РФ в Карловых Варах и Брно. Принято решение о временном закрытии консульских учреждений Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Кроме того, Чехия приостанавливает туризм в РФ. Чешское туристическое агентство "Чедок" объявило о прекращении продажи авиабилетов российских перевозчиков, в том числе "Аэрофлота". Все экскурсионные туры из Чехии в Россию отменены.