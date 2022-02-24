24 фев. 17:32

Президент США Джо Байден объявит об ответных мерах против России из-за ситуации на Украине в 20:00 по московскому времени, сообщает CNN.

"В обращении к нации в полдень по времени восточного побережья США Байден, как ожидается, представит новые меры, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит новые рестрикции в отношении крупных финансовых институтов и введет санкции против дополнительных представителей окружения российского президента Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден проведет заседание совета по нацбезопасности, а также онлайн-конференцию с главами стран G7.