24 фев. 17:20

Россия не ждала ничего хорошего от президента Украины Владимира Зеленского, возобновить дипломатические соглашения с Россией сможет следующий президент Украины, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"От господина Зеленского мы ничего хорошего не увидели, он обманул своих избирателей, обещая мир в Донбассе и на юго-востоке. Он обещал, когда избирался, наладить отношения с Россией и ни одного пункта не выполнил. Разорвал дипломатические отношения? Мы идем своим путем", - сообщил Белик, которого цитирует пресс-служба ЕР.

Он указал, что следующий президент Украины может появиться в обозримом будущем, новый лидер "заключит с нами соответствующие договоры и дипломатические соглашения".

"Мы прислали предложения, которые по большому счету были проигнорированы. Было неоднократное предупреждение о том, что Россия оставляет за собой право (если не получается решить вопросы безопасности дипломатическим путем) военно-технических действий, что сегодня и происходит. По сути, нам не оставили выбора", - уверен парламентарий.

Белик выразил надежду, что вскоре на Украине "поменяется руководство и придут к власти люди", которые не будут создавать на территории Киевской Руси проект под названием "Анти-Россия".