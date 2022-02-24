Германия не будет поставлять оружие Киеву

24 фев. 17:15

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин отказался поставлять оружие на Украину.

"Требования посла Украины в Германии Андрея Мельника известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Кроме того, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что Германия не собирается воевать с Россией, однако намерена ввести жесткие санкции.

"Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть", - сказала она.