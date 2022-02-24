Тегеран готов к достижению договоренности по ядерной программе, но...

24 фев. 16:55

Иран готов к достижению соглашения по ядерной сделке в ближайшее время, однако для этого западные партнеры должны принять "необходимые политические решения", сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"В это время, когда я с вами разговариваю, наши коллеги в Вене, конечно же, сталкиваются с двойными играми западных государств относительно текста и времени. Хотел бы подчеркнуть, что мы готовы достичь хорошей договоренности в самое короткое время, но это при условии готовности противоположной стороны принять необходимые политические решения", - цитирует дипломата ТАСС.

Джалали напомнил, что Исламская Республика на новых раундах переговоров очень вдумчиво и доброжелательно озвучивала различные инициативы для достижения договоренностей. По его словам, позиция Тегерана на венских переговорах "абсолютно логична и справедлива", она предполагает отмену всех санкций и предоставление гарантий по приверженности достигнутым обязательствам.