НАТО не собирается размещать свои силы на Украине

24 фев. 16:49

НАТО не намерена размещать свои силы на Украине в связи с проведением Россией военной операции в этой стране. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного заседания Североатлантического альянса в связи с военной операцией России на Донбассе.

"У НАТО нет войск на Украине. И у нас нет планов развернуть силы на Украине", - цитирует его ТАСС.

При этом глава НАТО подчеркнул, что входящие в организацию страны решили привести в действие планы организации по коллективной обороне. "Сегодня Североатлантический совет решил активировать планы альянса по обороне по запросу генерала Тода Уолтерса, представителя высшего военного руководства. Это осмотрительный и оборонительный шаг для защиты союзников в ходе этого кризиса", - поведал Столтенберг.

По его словам, данный шаг позволит НАТО развернуть силы и средства, в том числе силы быстрого реагирования там, где это необходимо. Глава организации добавил, что это предоставит военачальникам НАТО более широкие полномочия для передвижения сил. "Мы не ищем конфронтации, а предотвращаем ее, все наши действия оборонительные", - пояснил Столтенбер.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.