"Санкции ЕС усилят инфляцию в России"

24 фев. 16:38

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что готовящиеся Европой в отношении России новые санкции будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию в стране

"Санкции, которые мы готовим, окажут серьезное воздействие на Россию. Российская экономика уже столкнулась с усиленным давлением. Теперь это давление будет накапливаться", - сказала она, отметив, что санкции также ослабят технологические позиции России в ключевых областях.

"Новые санкции будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию", - приводит слова главы ЕК ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что новый пакет санкций будет введен в координации с международными партнерами, среди которых США, Великобритания, Канада, Япония и Австралия.