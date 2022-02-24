Кабмин: Россия защищена от ударов по финансовой системе

24 фев. 16:36

Россия на сегодняшний день обладает финансовыми ресурсами, которых будет достаточно для обеспечения устойчивости ее финансовой системы на фоне санкций и внешних угроз. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

В нем говорится, что правительство уже сформировало конкретные планы по мерам защиты финансовых рынков и компаний от потенциальных санкций.

"В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации", - подчеркнули в правительстве.

В кабмине пояснили, что Минфин совместно с Центробанком будут по-прежнему тщательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и в случае необходимости реализовать дополнительные меры для обеспечения финансовой стабильности.

Правительство также намерено оказывать содействие обеспечению устойчивой работы компаний, оказавшихся под санкциями, сохранению рабочих мест и зарплат.

Как следует из материалов ЦБ РФ, российские международные резервы на 18 февраля увеличились на $3,6 млрд, до $643,2 млрд.