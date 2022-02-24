Эрдоган созвонился с Зеленским

24 фев. 16:26

В четверг, 24 февраля, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Эрдоган назвал недопустимыми действия России на Украине, подчеркнув, что Турция поддерживает действия Украины "по защите своей территориальной целостности".

Он также призвал урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом на основе минских соглашений.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.