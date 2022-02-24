Выставка "Азербайджанский ковер - новый взгляд" проходит на ВДНХ

24 фев. 16:25

В рамках Дней Азербайджана в Москве, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, на ВДНХ в павильоне "Азербайджан" для посетителей открыта выставка "Азербайджанский ковер - новый взгляд". Экспозицию подготовили молодые художники и дизайнеры из Азербайджана совместно с креативной командой "Азерхалча" - одного из самых известных азербайджанских производителей ручных ковров и ковровых изделий. Также в павильоне представлен литературный проект "Из уст в уста".