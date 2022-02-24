Зюганов: никто не претендует на независимость Украины

24 фев. 16:23

На суверенитет Украины никто не покушается, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, в настоящее время Москва и Киев могут перевести конфликт в русло переговоров. "Очень важно каждому украинцу, всем друзьям, знакомым, близким осознать, что мы за мирные решения, мы готовы максимально сесть за стол переговоров, способствовать народной дипломатии", - сказал он, призвав к поиску решений.

Далее он выразил уверенность в том, что Россия и Украина восстановят "порванные связи" ради двустороннего развития.