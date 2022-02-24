Украина запросила у ЕС экстренную медицинскую помощь

24 фев. 15:54

Украина обратилась в Европейский союз с запросом на экстренную помощь. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"После ничем не мотивированного российского вторжения сегодня Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами", - написал еврокомиссар.

Он также обратился к государствам-членам с призывом немедленно откликнуться с предложениями такой помощи, передает РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.