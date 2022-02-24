Саакашвили просит отложить исполнение приговора

24 фев. 15:48

В Тбилисском городском суде прошло очередное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы Грузии.

В зале суда присутствовал и сам оппозиционер. Атмосфера на заседании была спокойной.

Когда слово предоставили самому Саакашвили, он попросил суд отложить исполнение приговора, согласиться на предложение, выдвинутое МИД Украины, и отправить его медицинским трансфером в Киев.

"Отложить мне исполнение приговора, пока ситуация не стабилизируется", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Политик заверил, что тогда его сторонники перестанут устраивать акции протеста.

"Я обещаю правительству вернуться (из Киева) по первому же зову, если останусь жив", - сказал политик.