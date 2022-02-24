Евросоюз вместе с G7 и НАТО ответит России на ее операцию на Донбассе

24 фев. 15:39

Лидеры стран Европейского союза в ближайшее время проведут переговоры с главами стран "Большой семерки" (G7) и НАТО, чтобы обсудить военную операцию России на Донбассе. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Евросовета.

"Мы координируем наши ответные действия с соседями и международными партнерами, включая НАТО и G7, лидеры которых вскоре встретятся", - приводит текст заявления ТАСС.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.