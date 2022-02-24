Украина закрыла большинство морских портов

24 фев. 15:20

Большая часть морских портов на Украине закрыта, информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры страны.

"В настоящее время большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфраструктуры нет", - сообщает ведомство, уточняя, что небо Украины также закрыта.

Железнодорожный транспорт работает, однако, как уточнили в министерстве, движение поездов на Харьков временно остановлено, а также в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха – Южнодонбасская, персонал эвакуирован.